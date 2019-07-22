HABER

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.

Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

- İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman esrar operasyon PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

Son dakika: Batman'da bir TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe

Trende ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce kişi mağdur oldu

Trende ortalık bir anda karıştı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Düğün dönüşü evini bu halde buldu! Komşuları güçlükle sakinleştirdi

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.