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Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir tırda yapılan aramada plastik borular arasında 1 ton esrarın geçirildiği operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Batman'da, 1 ton esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Batman'da alınan ihbar üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü A.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Batman'da dün bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda kent girişinde durdurdukları 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirmişti.

Olayla ilgili sürücü A.Y, gözaltına alınmıştı.

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirilmesi

- İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir tırda yapılan aramada plastik borular arasında 1 ton esrarın geçirildiği operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi
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Anahtar Kelimeler:
Maya Batman Emniyet esrar Kaynak operasyon polis terör uyuşturucu

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