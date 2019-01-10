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Batman'da buzlanan yolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

BATMAN'da hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

BATMAN, (DHA) - BATMAN'da hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Ayşete Erdem (63) hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.
Kaza, bu sabah Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Cevdet P.'nin kullandığı 01 AKD 17 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Cevdet P. ile araçta bulunan Ayşete Erdem yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşete Erdem, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Erdem'in cesedi otopsi için morga konulurken, sürücü Cevdet P.'nin tedavisi ise sürüyor.

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