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Batman'da çağrı merkezinin tavanı çöktü: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

BATMAN'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezine ait asma tavan, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Batman'da çağrı merkezinin tavanı çöktü: 6 yaralı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezine ait asma tavan, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında içeride bulunan çalışanlardan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezinde meydana geldi. Çağrı merkezinin alçıpanlı asma tavanı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında içeride bulanan 6 çalışan, yaralandı. Yaralılar, bitişik işyerlerindeki çalışanlar tarafından çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 4 kişinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Polis, tavanı çöken işyerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Batman'da çağrı merkezinin tavanı çöktü: 6 yaralıBatman'da çağrı merkezinin tavanı çöktü: 6 yaralıBatman'da çağrı merkezinin tavanı çöktü: 6 yaralıBatman'da çağrı merkezinin tavanı çöktü: 6 yaralı

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