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Batman’da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

08.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Batman’da kent merkezinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay 19 Mayıs Camisinde meydana geldi.

Batman’da kent merkezinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay 19 Mayıs Camisinde meydana geldi. Cami cemaati gibi öğle namazı saatlerinde içeri giren kimliği belirsiz kişi, bir süre cami avlusunda ve çevresinde oyalanarak cemaatin içeri girmesini bekledi. Beğendiği ayakkabıyı montunun içine saklayan hırsız daha sonra olay yerinden rahat bir şekilde ayrıldı. Benzer yöntemler hırsızın aynı camiden üst üste ayakkabı çaldığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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