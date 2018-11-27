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Batman'da çatışma: 1 polis ağır yaralı, 1 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

BATMAN'da özel harekat polisleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da özel harekat polisleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Kent merkezindeki Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel harekat polisleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 polis memuru da yaralandı. Mahalleye takviye güvenlik görevlileri sevk edilirken, ağır yaralanan polis memuru ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
Mahallede geniş çaplı operasyon sürüyor.

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