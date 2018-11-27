Batman'da çatışma: 1 polis şehit, 1 terörist etkisiz hale getirildi (2)

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Batman'da Hilal Mahallesi'nde bulunan Çiftci Apartmanı'nın 4'üncü katındaki daireye düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru, tedaviye alındığı hastenede kurtarılamayarak şehit oldu. 1 teröristin de öldürülerek etkisiz hale getirildiği operasyonda arama yapılan evde 2 el bombası ile 1 tabanca da ele geçirildi.

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-Operasyon yapılan dairenin olduğu yerden genel ve detaylar

BATMAN (DHA)

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