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Batman'da çatışma: 1 polis şehit, 1 terörist etkisiz hale getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:02 | Son Güncelleme

  POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU Batman'da Hilal Mahallesi'nde bulunan Çiftci Apartmanı'nın 4'üncü katındaki daireye düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru, tedaviye alındığı hastenede kurtarılamayarak şehit oldu.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Batman'da Hilal Mahallesi'nde bulunan Çiftci Apartmanı'nın 4'üncü katındaki daireye düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru, tedaviye alındığı hastenede kurtarılamayarak şehit oldu. 1 teröristin de öldürülerek etkisiz hale getirildiği operasyonda arama yapılan evde 2 el bombası ile 1 tabanca da ele geçirildi.

Görüntü dökümü

-Operasyon yapılan dairenin olduğu yerden genel ve detaylar

BATMAN (DHA)

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