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Batman'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Batman Valliiğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40'ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 askerin Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

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