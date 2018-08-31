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Batman'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında, bugün sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşılar Recep Turan ve Adem Güven'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Bölge Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı.

Batman'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü (2)

ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ
Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında, bugün sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşılar Recep Turan ve Adem Güven'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Bölge Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı. Şehitlerin cenazeleri, polis eskortu eşliğinde ambulanslarla Batman Havalimanı'na götürüldü.
Burada yapılacak törenin ardından şehit uzman onbaşılardan Recep Turan'ın cenazesi memleketi Zonguldak'a, Adem Güven'in cenazesi ise Samsun'a uğurlanacak.

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Batman'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü (2)Batman'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü (2)

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