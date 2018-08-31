Batman'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü (2)

ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ
Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında, bugün sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşılar Recep Turan ve Adem Güven'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Bölge Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı. Şehitlerin cenazeleri, polis eskortu eşliğinde ambulanslarla Batman Havalimanı'na götürüldü.
Burada yapılacak törenin ardından şehit uzman onbaşılardan Recep Turan'ın cenazesi memleketi Zonguldak'a, Adem Güven'in cenazesi ise Samsun'a uğurlanacak.
FOTOĞRAFLI
'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem
Eğlencede dehşet! Parmakları koptu
Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!
6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup
Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı
Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum
Düğünde büyük skandal! Tek gecelik aşkı eski fotoğrafları yükleyince...
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum