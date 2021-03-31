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Batman’da çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı

31.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 2 kişi balık tutmak için Batman köprüsü mevkisinde suya girdi.

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Batman’da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 2 kişi balık tutmak için Batman köprüsü mevkisinde suya girdi. Kapakların açılmasıyla Batman çayında aniden sular yükselince Suriye uyruklu 2 kişi çayda mahsur kaldı. 2 kişi köprü ayaklarına sığınarak 112 acili arayıp yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek uzun uğraşların ardından sarkıttıkları halat yardımıyla 2 kişiyi köprünün üzerine çekerek kurtardı.
Mahsur kalan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şahısların kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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