HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da cephanelik ele geçirildi

Batman’da cephanelik ele geçirildi

12.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silahlara atış kabiliyeti kazandıran ve ticaretini yapan şebekeye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi.

Batman’da kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silahlara atış kabiliyeti kazandıran ve ticaretini yapan şebekeye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmatı ele geçirilirken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silahlara atış kabiliyeti kazandırıp ruhsatsız silah ticareti yapan şebekeye yönelik bir araç ve atölyeye dönüştürülmüş depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 126 ruhsatsız tabanca, 162 şarjör, 18 farklı ebatlarda fişek, 80 ağzı açık namlu, 16 silah gövdesi, 17 sürgü, 62 soğuk kaynak yapıştırıcı, 36 kabza plastiği, 1 pres makinesi, 1 mengene takılı tezgah, 1 matkap tezgahı ve makinesi, 2 kumpas, 2 taşlama makinesi, 2 spiral makinesi, 1 matkap, çok sayıda silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2’si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Eren Operasyonları başlatıldıEren Operasyonları başlatıldı
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Kağıthane’de kapkaç dehşeti

Kağıthane’de kapkaç dehşeti

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Operasyonları başlatıldı

Eren Operasyonları başlatıldı

Yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Küçük Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı

Küçük Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşı kayıtları 'aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.