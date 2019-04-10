Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde önceki gün cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın eşi Burhan Arıca tarafından kiralanan hafif ticari araç, Dicle Nehri'nden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, polisin yaptığı araştırma sonucunda, Hasankeyf ilçesinde, önceki gün cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın eşi Burhan Arıca'nın kiraladığı 72 EZ 261 plakalı hafif ticari araç, cesedin bulunduğu yere 50 metre uzaklıkta Dicle Nehri'nde tespit edildi.

AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu araç sudan çıkarıldı.

Ekipler, Burhan Arıca'nın bulunması için nehirdeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Manisa'dan Ağrı'ya tayin olan Hayriye Arıca'nın, Ağrı'ya gitmek üzere 5 yaşındaki oğlu ile Batman'daki ailesinin evini ziyaret ettiği, bu sırada iş dolayısıyla Hakkari'de bulunan eşi Burhan Arıca'nın da önceki gün Batman'a geldiği öğrenildi.

Kiraladığı 72 EZ 261 plakalı hafif ticari araçla kayınpederinin evine gelen Burhan Arıca'nın, aralarında sorun bulunduğu ileri sürülen eşini aldıktan sonra önceki gün Hasankeyf'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Bir süre sonra Hayriye Arıca'ya cep telefonundan ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Hayriye Arıca'nın cesedi, Dicle Nehri kenarında bir çoban tarafından bulundu. Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan otopside, Arıca'nın boğulduğu ve başında morluk olduğu tespit edildi.

