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Batman'da çevre dostu güneş paneli tarlaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, yılda ortalama 9 bin 442 hanenin elektiriğini, yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek, arazi tipi güneş enerjisi santrali kuruldu.

Batman'da çevre dostu güneş paneli tarlaları

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, yılda ortalama 9 bin 442 hanenin elektiriğini, yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek, arazi tipi güneş enerjisi santrali kuruldu. Tarıma elverişsiz, çorak arazilerde kurulan güneş enerji panelleri havadan ilginç bir görüntü oluşturdu. Projenin başka illerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güneş enerjisinden en fazla faydalanan illerin başında gelen Batman'da özel firmalar, yenilenebilir enerji santrallerine yöneldi. Daha önce Beşiri ilçesinde kurulan enerji santralinden daha büyük bir santral bu kez Kozluk ilçesinde kuruldu. Beşiri ilçesinde daha önce 6.6 megawatt gücünde güneş enerjisi santralini kuran bir enerji firması, bu kez Batman'ın büyük ilçesi Kozluk'ta 10.7 megawatt santral projesini hayata geçirdi. Aynı firma Gercüş ilçesinde de 2 megawatt'lık santral projesini yıl sonuna kadar tamamlayacak. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, Kozluk ilçesinde inşa edilen toplam 10.7 megawatt kurulu güce sahip "Povrika Güneş Enerjisi" santralinin (GES) geçici kabulünü tamamladı. Yüklenici firma enerji panel tedariki, mühendislik ve uygulama gerçekleştirdiği GES projesini 54 günde tamamladı. 27 Eylül 2018 tarihinde geçici kabulü yapılan enerji santrali işletmeye hazır hale getirildi.
9 bin 422 HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK
Tamamlanan proje sonucunda, 10.769.22 kWp kapasitelik kurulumu ile yılda ortalama 9 bin 422 hanenin elektriği, yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek ve yılda ortalama 16.691.95 kWp elektrik enerjisi üretecek.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Batman'ı çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş enerjisi ile buluşturmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Daha önce Batman'ın Beşiri ilçesinde 6,6 MW gücünde güneş enerji santralinin anahtar teslimini yaparak devreye almıştık. Kozluk ilçesinde 10,7 MW projemizi tamamlayarak işletmeye hazır hale getirdik. Yine Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 MW'lık projemizin kurulumu aralıksız devam ediyor. Sadece Batman'da değil ülkemizin dört bir noktasında güneş enerji santrali projelerimiz devam ediyor. Dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektrik üretiminde güneş enerjisine geçiş yapıyor. Bizde ülkemizin güneş enerji potansiyelinin daha verimli bir şekilde kullanılması için güneş enerji sektörüne ciddi yatırım hamleleri gerçekleştiriyoruz. Ot bitmeyen, tarıma elverişsiz olduğuna dair tespit raporu alınan çorak arazilerimizi güneş tarlalarıyla değerlendirelim istiyoruz. Enerjimizi ücretsiz, çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneşten alalım, ülke ekonomisine katkı sağlayalım hem de arazimiz değerlendirelim" diye konuştu.

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Batman'da çevre dostu güneş paneli tarlalarıBatman'da çevre dostu güneş paneli tarlalarıBatman'da çevre dostu güneş paneli tarlaları

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