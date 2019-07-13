HABER

Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavgaya büyükler de katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, Arif Yıldırım (65) ile Berfin Çiftçi (12) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BEŞİRİ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavgaya büyükler de katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, Arif Yıldırım (65) ile Berfin Çiftçi (12) öldü, 2 kişi de yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesinde meydana geldi. İkiköprü beldesinde Yıldırım ile Cengiz ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören büyükler de kavgaya tutuştu. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, silah ve bıçaklar da kullanıldı. Kavgada, Arif Yıldırım, Berfin Çiftçi ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Belde sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın çıktığı mahalleyi güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlileri kavgada yaralananlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye taşıdı.
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin acil servisine alınan yaralılardan Arif Yıldırım ile Berfin Çiftçi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekiplerince kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Güvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgasıGüvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgası
TIR'a çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandıTIR'a çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.