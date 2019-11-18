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Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:08 | Son Güncelleme

Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Batman'da doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybederek dağda mahsur kalan 11 kişi, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirbilek köyünün Şerko Tepesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıkan 11 kişilik grup, dönüş yolunda yönlerini kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Sarp kayalık ve engebeli bölgede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi.

AFAD bünyesindeki dağcılardan oluşan ekip, halat yardımıyla 11 kişiye ulaştı.

Bulundukları yerden akşam saatlerinde kurtarılan vatandaşlar, araçlarla kent merkezine getirildi.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen vatandaşlar, AFAD yetkililerine teşekkür etti.

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AFAD Batman Dağ mahsur

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