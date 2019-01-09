HABER

Batman'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

BATMAN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 97 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 97 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'ın kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, belirlenen bazı adreslere polis tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan bazı ev iş yerlerinde 97 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Fişek ve materyallere el konulurken, biri yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
Cezaevinden izne çıkan hükümlü ortalığı birbirine kattıCezaevinden izne çıkan hükümlü ortalığı birbirine kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.