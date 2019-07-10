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Batman’da DEAŞ’ın hücre evi yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 23:39 | Son Güncelleme

Batman merkezli İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır’da terör örgütü DEAŞ’ın hücre evi yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Batman merkezli İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan ve bu örgütün talimatları doğrultusunda barınma, buluşma, toplantı yapmak ve örgüte eleman kazandırmak amacıyla Batman’da ideolojik eğitim verilmesi amacıyla bir hücre evi kurulduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve Batman'a getirilen 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Batman DEAŞ Diyarbakır Erzurum istanbul terör

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