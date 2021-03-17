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  4. Batman’da demir dubaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Batman’da demir dubaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

17.03.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Batman’da hırsızlar, araçların park edilmemesi için belediye tarafından konulan demir dubaları çaldı.

Batman’da hırsızlar, araçların park edilmemesi için belediye tarafından konulan demir dubaları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Batman Belediyesi tarafından araçların park etmemesi için Çarşı Mahallesine yerleştirilen demir dubaların bazılarının yerinde olmadığını gören esnaf, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, zemine vidalarla sabitlenen demir dubaların, çöpten atık toplayan 1 kişi tarafından gece yarısı sökülerek çalındığı tespit edildi. Görüntüleri inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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