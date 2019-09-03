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Batman'da devriye görevinden evine dönen bekçi, silahlı saldırıyla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

BATMAN'da devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönen bekçi Vezir Gömerkan (25), sokak ortasında silahla vurularak, öldürüldü.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- BATMAN'da devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönen bekçi Vezir Gömerkan (25), sokak ortasında silahla vurularak, öldürüldü.

Olay, Batman kent merkezinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bekçi Vezir Gömerkan, Gap Mahallesi'ndeki devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Ancak Esentepe Kavşağı'na geldiği sırada, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Gömerkan ağır yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı.

Çevre sakinlerinin silah seslerini duyup, ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı bekçi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Vezir Gömerkan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı Polis, saldırgan ya da saldırganları belirleyerek, yakalamak için operasyon başlattı.

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