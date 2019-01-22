HABER

Batman'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Batman'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

Batman'da, bahisten para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, bahisten para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 2 bilgisayar, şirketler adına düzenlenmiş evraklar ile üzerinde "geçersiz" yazılı 86 adet 50 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

PARTNERBuzu kırdığı anda yaşandı... Öyle bir şey çıktı ki!Buzu kırdığı anda yaşandı... Öyle bir şey çıktı ki!
Nesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardıNesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardı
Şemsiye tamircisinin işleri arttıŞemsiye tamircisinin işleri arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman iddia operasyon

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Kreç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

İşte faciadan kurtulan Türklerin isimleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.