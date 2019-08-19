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Batman'da düğün yolundaki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

Düğün salonunun önünde kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadının eşi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Batman'da dün düğün salonunun önünde meydana gelen trafik kazasında ölen kadının eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Mahmut Tan (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Tan'ın cenazesi, eşinin mezarının yanına defnedildi.

N.Ö. yönetimindeki 46 PA 693 plakalı kamyonet, dün akşam düğün salonunun önünde Mahmut ve eşi Gülseren Tan'a (52) çarpmıştı. Gülseren Tan kaza yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırılmıştı.

Sürücü gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman düğün Karı-Koca Kaza

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