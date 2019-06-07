HABER

Batman’da ebabil kuşu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Batman kent merkezinde vatandaşlar tarafından yerde bulunan ebabil kuşuna Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği sahip çıktı.Ebabil kuşlarının son dönemlerde Batman ve çevresinde sıklıkla görüldüğünü belirten Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mehmet Emin Bulut, “Bunlar genellikle 20 ile 30 yıl arasında yaşıyorlar ve kutsal bir kuş olarak bilinir.

Batman’da ebabil kuşu bulundu

Batman kent merkezinde vatandaşlar tarafından yerde bulunan ebabil kuşuna Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği sahip çıktı.
Ebabil kuşlarının son dönemlerde Batman ve çevresinde sıklıkla görüldüğünü belirten Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mehmet Emin Bulut, “Bunlar genellikle 20 ile 30 yıl arasında yaşıyorlar ve kutsal bir kuş olarak bilinir. Ebabil kuşu biliyorsunuz Kur’an’da ismi geçen çok özel ve nadir kuşlardan. Bu açıdan fillerle Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin zalim ordusunu kumdan taşlarla bu orduyu helak eden, ordunun üstüne taşlar atan bu kutsal kuş dediğimiz Ebabil kuşlarının son yıllarda nesli giderek azalmaya başladı. Bunlar özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi’nden göç yollarına giderken Dicle Nehri boyu ve Van Gölü havzası üzerinden Batman Çayı, Batman Barajı gibi göletlerde, Fırat ve Dicle Nehri Havzası’nın sulak bölgelerinde bulunurlar ve mola verirler. Çünkü uzun bir mesafe kat ettikten sonra bu tür göç eden kuşlarımız su kenarlarında mola verirler. Ebabil kuşunun başka bir özelliği de genelde erkek kuş, dişisi öldüğü zaman saatlerce kendisi hiç kımıldamadan bir nevi intihar ediyor. Çok özel bir kuştur. Bu kuşu Batman Doğal Yaşamı Koruma Derneği olarak Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Onlar gerekli tedavileri yaptıktan sonra veteriner nezdinde onu doğaya salacaktır" dedi.

Batman’da ebabil kuşu bulundu

Batman’da ebabil kuşu bulundu

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
(Özel) Telefonla veterinerden yardım alarak sokak kedisi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı(Özel) Telefonla veterinerden yardım alarak sokak kedisi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı
Tarihi Tekel Fabrikasına genç tasarımTarihi Tekel Fabrikasına genç tasarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Boğaz'da hareketli anlar! Sahil güvenlik devreye girdi

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

O kentte su parkları doldu taştı

O kentte su parkları doldu taştı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbullular oraya akın etti

İstanbullular oraya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.