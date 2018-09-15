HABER

Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 03:18 | Son Güncelleme

Ülkeye yasa dışı yollarla giren bir terörist, üst düzey yöneticilere yönelik eylem yapmak üzere otostop çekerek Batman kent merkezine gelirken gözaltına alındı

Batman'a üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak amacıyla geldiği belirlenen bir terörist, otostop çekerek bindiği araçta yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren bir teröristin Batman'da üst düzey yöneticilere yönelik eylem yapmaya hazırlandığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı.

Teröristin, Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine doğru otostop çekerek bindiği araçla ilerlediği ihbarını alan ekipler, Tuzlagözü köyü yakınında bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan, yanında kimliği olmayan ve şüpheli davranışlar sergileyen kişinin üst aramasında, bir tabanca ve el bombası ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, "Rojhat" kod adlı Sait İlmin isimli terörist olduğu ve kentte üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak üzere ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakın olduğu öğrenilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PARTNERMotosikletten düştüMotosikletten düştü
Adnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itirafAdnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itiraf
Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı varÇankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman eylem Jandarma PKK terör terörist

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Ozan Kabak sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak sosyal medyayı salladı

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itiraf

Adnan Oktar'ın 30 yıllık sırdaşı Ayça Pars polise her şeyi anlattı! 'Kedicik'ten 7 günde 120 sayfa itiraf

Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.