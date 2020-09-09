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Batman’da freni boşalan kamyon başka bir kamyona çırptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Batman’da seyir halindeki kamyonun freni boşalması sonucu önündeki başka bir kamyona çarptı.

Batman’da seyir halindeki kamyonun freni boşalması sonucu önündeki başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman’ın Hasankeyf ilçesi Karaköy Uzun yaylasında meydana geldi. Yol çalışması esnasında yükünü boşaltan bir kamyona seyir halinde olan ve freni boşalan başka bir kamyon arkadan çarptı. Kazada seyir halindeki kamyon sürücüsü sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaralı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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