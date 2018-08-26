Batman'da göçük altında kalan işçi öldü

Batman'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Yavuz Selim Mahallesi 3504 Sokak'taki altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Burada çalışan işçilerden Mehmet Mehdi Tenha (55), toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu 3 metrelik çukurdan ağır yaralı olarak çıkartılan Tenha, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

