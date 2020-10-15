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Batman’da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 310 bin lira olan 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 310 bin lira olan 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan istihbarı çalışma sonucunda, yurt dışından ülkeye kaçak yollardan getirilen cep telefonlarının Batman merkez ilçe Mülki sınırları içerisinde bulunan bir işyerinde satmak amacıyla bekletildiği bilgisi alınması üzerine, bahse konu işyerinde icra edilen arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 310 bin lira değerinde olan 77 adet faturasız ve kayıtsız gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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