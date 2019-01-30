Batman’da hasta çocuk için seferberlik

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, İl Özel İdare ekiplerinin 8 saatlik çalışmayla yolu açmasının ardından köye ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batman 112 Acil Komuta Merkezine, Sason merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bayramlar köyünde Gizem Kaplan (2) adlı çocuğun yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandığı bilgisi ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, köye ulaşmaya çalıştı. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Özel İdare Müdürlüğüne haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışmayla köy yolunu ulaşıma açtı. Kaplan, köye ulaşan paletli ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Aile, 112 ve Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.
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