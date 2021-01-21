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  4. Batman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Batman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

21.01.2021 00:59 | Son Güncelleme:
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Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta almaya giden sağlık ekipleri yola çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı.Edinilen bilgiye göre olay, Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde meydana geldi.

Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta almaya giden sağlık ekipleri yola çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan hipertansiyon hastası şikayeti üzerine 112 sağlık ekipleri köye giderken yola çığ düşmesi ile 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yürekli köyüne sevk edilen Özel idare bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yolda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerini kurtarmak için harekete geçti. Batman’da UMKE ekipleri meslektaşlarını kurtarmak için seferber olurken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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