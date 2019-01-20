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Batman’da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

Batman’da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Batman'da, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri tarafından "Onlar bize emanet, 1 kap su, 1 kap yemek" kampanyası kapsamında doğaya yem bırakıldı.

Bir Kalp Bin Umut Platformunun girişimiyle başlatılan kampanya kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 20 sivil toplum kuruluşunun üyeleri kentin kırsal noktalarına yabani hayvanlar için yiyecek bıraktı.

Batman Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Recep Kavuş, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının desteğinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de çağrı yaptıklarını dile getirerek, temel amaçlarının canlıların yaşam ve barınma haklarına dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Toplumun bilinçlenmesi ve farkındalığın oluşması gerektiğini aktaran Kavuş, "Biz hemen hemen her sene bu etkinliği tekrarlıyoruz. Sadece bu etkinlikle kalmıyoruz. Özellikle bir iki yıl içerisinde çok farklı alanda canlılar, sokak hayvanları için çalışmalar yapmaya başladık. Bu bilinç Batman’da yavaş yavaş oturmaya başladı." diye konuştu.

Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da insanlar, hayvanlar ve doğanın bir bütün olduğunu ve yapılan çalışmanın devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Nimetullah Durmaz ise gelecek nesillerin de hayvanları sahiplenmesini istediklerini söyleyerek, "Hayvanlara sahip çıkmak siyaset üstü bir kavramdır. Herkesi bu tür etkinliklere davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Batman Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş hayvanlara yem

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