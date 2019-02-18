Batman'da hayvanseverler ve öğrenciler doğaya yem bıraktı

Batman'da ilkokul öğrencileri, yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Bir Kalp Bin Umut ve Batman Hayvanseverler 72 platformları tarafından, "Bir kap yemek, bir kalp sevgi" sloganıyla program düzenlendi.

Beraberlerinde 20 ilkokul öğrencisiyle Batı Raman mevkisine giden platformların mensupları, bazı alanlara yem bıraktı.

Bir Kalp Bin Umut Platformu Başkanı Veysi Mercimekçi, hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Her ay rutin olarak yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakma etkinliği düzenlediklerini belirten Mercimekçi, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza ve öğrencilere hayvan sevgisini de aşılayabilmek için öğrencilerle Batman Belediyesi hayvan barınağını ziyaret ettik. Daha sonra bazı alanlara yem bıraktık. Etkinliklerimize yoğun katılım oluyor, yüzlerce insanla gidiyoruz."

Etkinliğe çocuğuyla katılan Abdurrahman Şimşek, hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını dile getirerek "Ovalara ve dağlara yem bırakıyoruz. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılamalıyız. Soğuk kış günlerinde doğadaki hayvanları aç bırakmamak adına buraya geldik." dedi.

Şabettin Tunç ise "Bu tür etkinliklerde bulunmak bizlere keyif veriyor. Doğadaki hayvanlarımızı korumak için elimizden geleni yapmamız lazım." diye konuştu.

