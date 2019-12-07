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Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:44 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı HDP'li Osman Karabulut, hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı

Reşat YİĞİZ/BEŞİRİ(Batman),(DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı HDP'li Osman Karabulut, hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, görevlendirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP'li Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı'nın görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Batman ili Beşiri ilçesi İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/294 esas sayılı dava dosyası derdest olduğu anlaşılmıştır. İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, hakkında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı&nın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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