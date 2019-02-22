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Batman'da HDP'li Özdemir'in adaylığı reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylığı, Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi.

Batman'da HDP'li Özdemir'in adaylığı reddedildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylığı, Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi.
Batman Belediye Başkan adaylığı için HDP'den aday gösterilen Sabri Özdemir'in adaylığı Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Merkez İlçe Seçim Kurulu Özdemir'in adaylık başvurusunu, hakkındaki dava nedeniyle reddettiği öğrenildi. Özdemir'in avukatı Ferhat Özdemir, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını belirterek, "Daha önce müvekkilim hakkında biri 5 ay, biri de 11 ay ertelenmiş cezaları vardı. Fakat bunlar seçilmeye engel değildi. Pazartesi günü İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağız" dedi.
Sabri Özdemir, hakkında açılan terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı'nca 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

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