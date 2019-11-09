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Batman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 20:59 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenimahalle’de meydana geldi.

Batman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Batman’ın Sason ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna kurşun isabet eden yaralılardan 32 yaşındaki Vecdi Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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