Batman’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 17 yaralı

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Oymataş Köyü'ne bağlı Ünlüce mezrasında husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

1'İ AĞIR 17 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın bıçak, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesiyle 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

