Batman’da ilk defa ekili halde skunk ele geçirildi

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu ilk defa ekili halde skunk maddesi ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar neticesinde 1 Ekim 2019 günü bir ikametin çatısında kenevir ekildiği bilgisi üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ikametin çatısında yapılan aramada, ekili vaziyette 7 kök skunk, ilimizde ilk defa ekili halde ele geçirilmiştir. Yine ekili vaziyette 2 kök hint keneviri, poşet içerisinde 100 gram esrar maddesi ve kağıda sarılı halde 4 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgilisi olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

