Batman'da iş yerinin tavanı çöktü: 8 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezinin tavanının çökmesi sonucu 8 çalışan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir AVM içerisinde yer alan çağrı merkezinin asma tavanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme esnasında içeride bulunan 8 çalışan yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı.

