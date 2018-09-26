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Batman'da iş yerinin tavanı çöktü: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

Bir alışveriş merkezinde yer alan çağrı merkezinin tavanının çökmesi sonucu 8 çalışan yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezinin tavanının çökmesi sonucu 8 çalışan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir AVM içerisinde yer alan çağrı merkezinin asma tavanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme esnasında içeride bulunan 8 çalışan yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı.

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Batman çatı

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