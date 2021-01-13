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Batman’da JASAT suçlulara göz açtırmadı

13.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Batman İl Jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020’de 44 nitelikli olaya müdahale ederek, çeşitli suçlardan aranan 56 kişiyi yakalayıp adalete teslim etti.Batman’da halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olan JASAT, çeşitli hırsızlık olaylarına müdahale ederek, 35 adet büyükbaş hayvan, 42 adet küçükbaş hayvan, yaklaşık bin 400 metre enerji nakil kablosu, 24 adet baz istasyonlarında kullanılan büyük akü, 4 adet jeneratör, 5 adet su motoru, 76 adet arı kovanı, 7 adet cep telefonu.

Batman İl Jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020’de 44 nitelikli olaya müdahale ederek, çeşitli suçlardan aranan 56 kişiyi yakalayıp adalete teslim etti.
Batman’da halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olan JASAT, çeşitli hırsızlık olaylarına müdahale ederek, 35 adet büyükbaş hayvan, 42 adet küçükbaş hayvan, yaklaşık bin 400 metre enerji nakil kablosu, 24 adet baz istasyonlarında kullanılan büyük akü, 4 adet jeneratör, 5 adet su motoru, 76 adet arı kovanı, 7 adet cep telefonu. 3 adet motosiklet ve değeri bir milyon lirayı bulan ziynet eşyası ve nakit parayı bularak sahiplerine teslim etti.
Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT’ların çalışması sonucu aranan 10 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca uyuşturucu ile müdahalede kapsamında KOM ekiplerine destek veren JASAT, son dönemde müdahale ettiği 5 olaya yaklaşık 1 kilo 800 gram kubar esrar, 28 gram metamfetamin ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Ekiplerin başarılı çalışmaları suçluları tedirgin ederken, bölgedeki vatandaşlara rahat nefes aldırdı.

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