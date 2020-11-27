Batman’da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 operasyonda 2 bin 964 litre kaçak akaryakıt ve 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bayındır Mahallesi’nde durdurulan tankerde yapılan aramada 2 bin 964 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Hasankeyf kavşağında durdurulan araçta yapılan aramada ise 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

