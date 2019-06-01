HABER

Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde kaçak olarak işletilen ruhsatsız rafineride piyasa değeri 100 bin TL olan kaçak petrol türevi malzeme ele geçirildi.Operasyona ilişkin Batman Valiliğinden açıklama yapıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde kaçak olarak işletilen ruhsatsız rafineride piyasa değeri 100 bin TL olan kaçak petrol türevi malzeme ele geçirildi.
Operasyona ilişkin Batman Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 30 Mayıs 2019 Perşembe günü merkez ilçe mülki sınırları içerisinde destilasyon düzeneği bulunan ince akaryakıt ürün elde etmek için rafineri tesisi olarak kullanılan ruhsatsız ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu lisanssız bir iş yerinde yapılan adli aramada; piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan, toplam 25 ton 300 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak petrol türevi malzeme ele geçirilmiş olup, şüpheli 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldıKavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı
Bayram tatiline çıkan sürücülere 'melek' ve 'şeytan' kostümlü uyarıBayram tatiline çıkan sürücülere 'melek' ve 'şeytan' kostümlü uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.