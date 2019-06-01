Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde kaçak olarak işletilen ruhsatsız rafineride piyasa değeri 100 bin TL olan kaçak petrol türevi malzeme ele geçirildi.

Operasyona ilişkin Batman Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 30 Mayıs 2019 Perşembe günü merkez ilçe mülki sınırları içerisinde destilasyon düzeneği bulunan ince akaryakıt ürün elde etmek için rafineri tesisi olarak kullanılan ruhsatsız ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu lisanssız bir iş yerinde yapılan adli aramada; piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan, toplam 25 ton 300 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak petrol türevi malzeme ele geçirilmiş olup, şüpheli 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

