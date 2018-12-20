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Batman'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Operasyonda, uzun namlulu silah, tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, uzun namlulu silah, tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, merkeze bağlı bir köyde M.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, uzun namlulu silah, 4 av tüfeği, tabanca ve bunlara ait mermi ve şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını da değerlendiren ekipler, Gercüş ilçe çıkışında durdurulan otomobilde, 2 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Jandarma silah uyuşturucu

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