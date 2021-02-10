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Batman’da kaçakçılık operasyonu

10.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Batman’da kaçakçılık operasyonu

Batman’da kaçakçılara yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Batman’da kaçakçılara yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerince, değişik yer ve zamanlarda yurda kaçak yollardan sokulmuş 6 bin 824 paket bandrolsüz kaçak sigara, 64 kilo kaçak tütün, 40 kilo kaçak çay ve 2 litre alkollü içecek ele geçirildi.
Konu ile ilgili 52 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Batman’da kaçakçılık operasyonu

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