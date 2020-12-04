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  4. Batman’da kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

Batman’da kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

04.12.2020 12:51 | Son Güncelleme:
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Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 927 paket bandrolsüz kaçak sigara, 76 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 927 paket bandrolsüz kaçak sigara, 76 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 30 düzensiz göçmen yakalanırken, toplam 44 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Batman’da kaçakçılara yönelik güvenlik güçlerinin başarı çalışmaları devam ediyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-30 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 927 paket bandrolsüz kaçak sigara, 76 kilo kaçak kıyılmış tütün, 156 gram kubar esrar, 26 gram toz esrar, 20 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca sınır illerinden ülkeye giriş yapıp Batman üzerinden batı illerine kaçak yollara gitmeye çalışan 30 Afganistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Adli ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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