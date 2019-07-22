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Batman'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Batman'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gercüş'ün Arıca köyü mevkisinde Lezgin Akgül (32) yönetimindeki 72 AG 073 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Akgül ile araçta bulunan Mehmet Emin Akgül (21) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Emin Akgül, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

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