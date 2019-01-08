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Batman'da karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

Batman'da karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan öğrencileri taşıyan servis aracı kurtarıldı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Vergili ve Yemişli köylerinden taşımalı eğitimle Koçak Ortaokuluna giden öğrencileri taşıyan Yusuf Aslan'ın kullandığı servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Sürücü Aslan'ın durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak, 10 öğrencinin bulunduğu aracı kurtardı.

Aslan, sabah servis aracına zincir takarak çocukları okula götürdüğünü, dönüşte kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapandığını belirterek, "Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı. Köye ulaştık. Ekiplere teşekkür ederim." dedi.

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Batman Gercüş kar

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