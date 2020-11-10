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Batman’da kayıp 236 çocuktan 235’i bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Batman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 Ekim ayı sonu itibarı ile haklarında kayıp ilanı verilen 236 çocuktan 235’inin bulunarak ailelerine teslim edildiği, hala kayıp olan bir çocuğun ise arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayında çeşitli sebeplerden kaynaklı suça sürüklenen veya suçtan mağdur olan 16 çocuğun daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Sevgi Evine teslim edildiği belirtildi.

Batman’da kayıp 236 çocuktan 235’i bulundu

Batman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 Ekim ayı sonu itibarı ile haklarında kayıp ilanı verilen 236 çocuktan 235’inin bulunarak ailelerine teslim edildiği, hala kayıp olan bir çocuğun ise arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayında çeşitli sebeplerden kaynaklı suça sürüklenen veya suçtan mağdur olan 16 çocuğun daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Sevgi Evine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, ’’İstismara açık bir şekilde sokaklarda, kavşaklarda çalıştırılan, dilendirilen çocuklarımızı korumak, çocukların bu şekilde çalıştırılmasına engel olmak amacıyla 38 çocuğumuzun ailelerine toplamda 7 bin 106 lira idari para cezası uygulanmıştır. 2020 Ekim ayı sonu itibariyle 236 kayıp çocuk için müracaatta bulunulmuş, kayıp durumda olan çocuklarımızdan 235’i bulunup ailesine teslim edilmiş olup 1 kayıp çocuğumuzu arama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul mobil ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okul ve çevresinde şüphe arz eden 375 şahıs ve 31 araç sorgusu yapılmış 1 şahıs kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak suçundan, 1 şahıs bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan, 1 şahsın da kayıp şahıs olarak arandığı anlaşılmıştır. Ayrıca 2 şahsa Kabahatler Kanuna aykırı davranmaktan 784 lira idari para cezası uygulanmış, 12 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilmiş, 1 şahsın üzerinde de 1 adet havalı tüfek ele geçirilmiş, şahsa gerekli işlemler yapılmış, 7 araca farklı maddelerden 4 bin 517 lira para cezası uygulanmıştır. Batman halkının huzuru, çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda ve daha iyi şartlarda yetişebilmeleri için mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürülecektir’’ denildi.

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