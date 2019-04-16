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Batman'da kayıp kadının ardından eşinin de cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:14 | Son Güncelleme

Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kıyısında cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın eşinin de cesedine ulaşıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kıyısında Hayriye Arıca'nın ardından eşi Burhan Arıca'nın da cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 8 Nisan'da Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın kayıp olan eşi Burhan Arıca'ya ulaşılması amacıyla polis, jandarma ve AFAD ekiplerince nehir boyunca arama yapıldı.

Çalışmalar sonucunda Arıca'nın cesedine, Dicle Nehri'nin Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü mevkisinde ulaşıldı.

Arıca'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Olay

Manisa'dan Ağrı'ya tayin olan hemşire Hayriye Arıca'nın, Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktığı, 5 yaşındaki oğlu ile Batman'daki ailesinin evini ziyaret ettiği, bu sırada iş dolayısıyla Hakkari'de bulunan eşi Burhan Arıca'nın da Batman'a geldiği öğrenilmişti.

Kiraladığı 72 EZ 261 plakalı hafif ticari araçla kayınpederinin evine gelen Burhan Arıca'nın, aralarında sorun bulunduğu ileri sürülen eşini aldıktan sonra Hasankeyf'e doğru yola çıktığı belirtilmişti.

Bir süre sonra Hayriye Arıca'ya cep telefonundan ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, Hayriye Arıca'nın cesedi, Dicle Nehri kenarında bir çoban tarafından bulunmuştu. Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan otopside, Arıca'nın boğulduğu ve başında morluk olduğu tespit edilmişti.

Arıca'nın eşi Burhan Arıca'nın bulunması için çalışmaları sürdüren güvenlik güçleri, kiralanan aracı Dicle Nehri'nde bulmuştu.

Batman'da kayıp kadının ardından eşinin de cesedi bulundu

- Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kıyısında cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın eşinin de cesedine ulaşıldı

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın

Batman'da cesedi bulunan kadın
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Batman ceset Dicle Nehri Hasankeyf Irmak köyü kayıp kadın

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