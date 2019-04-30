Batman'da kayıt dışı ekonomi ile mücadele toplantısı

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Yasalara uymayanların iş yerlerini gerekirse mühürleyelim ki ibretialem olsun. Devletin kurduğu, koyduğu kuralları uygulamalıyız." dedi.

Vali Şahin başkanlığında kurum müdürlerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda kayıt dışı ekonomi ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, vergilerin sağlıklı toplanabilmesi, kamu hizmetlerinin ihtiyacı olan bütçe disiplininin sağlanabilmesi aynı zamanda vergisini veren vatandaşların haklarının korunabilmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Şahin, sadece vergi gelirleri değil, tüm kamu hizmetlerinde kanun hakimiyetinin tesis edilebilmesi için üzerlerine düşeni yapmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Şahin, kayıt dışı ile mücadelenin sadece her kurumun çalışması değil, kurumlar arası iş birliğini de gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Çalışma grupları oluşturarak kayıt dışı ekonomisiyle mücadele edeceklerini ifade eden Şahin, "Vergi kaçakçılığı, ruhsatsız iş yerleri, kaçak cep telefonları, ruhsatsız akaryakıt satışı, kaçak tütün ürünü satışı, gümrük kaçağı mamullerine kadar çok geniş yelpazede çalışmalar yürüteceğiz." ifadesini kullandı.