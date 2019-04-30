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Batman'da kayıt dışı ekonomi ile mücadele toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Vali Hulusi Şahin: - "Yasalara uymayanların iş yerlerini gerekirse mühürleyelim ki ibretialem olsun. Devletin kurduğu, koyduğu kuralları uygulamalıyız"

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Yasalara uymayanların iş yerlerini gerekirse mühürleyelim ki ibretialem olsun. Devletin kurduğu, koyduğu kuralları uygulamalıyız." dedi.

Vali Şahin başkanlığında kurum müdürlerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda kayıt dışı ekonomi ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, vergilerin sağlıklı toplanabilmesi, kamu hizmetlerinin ihtiyacı olan bütçe disiplininin sağlanabilmesi aynı zamanda vergisini veren vatandaşların haklarının korunabilmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Şahin, sadece vergi gelirleri değil, tüm kamu hizmetlerinde kanun hakimiyetinin tesis edilebilmesi için üzerlerine düşeni yapmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Şahin, kayıt dışı ile mücadelenin sadece her kurumun çalışması değil, kurumlar arası iş birliğini de gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Çalışma grupları oluşturarak kayıt dışı ekonomisiyle mücadele edeceklerini ifade eden Şahin, "Vergi kaçakçılığı, ruhsatsız iş yerleri, kaçak cep telefonları, ruhsatsız akaryakıt satışı, kaçak tütün ürünü satışı, gümrük kaçağı mamullerine kadar çok geniş yelpazede çalışmalar yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Ruhsatsız iş yerlerine yönelik Defterdarlığın yaptığı denetleme sonuçlarını paylaşan Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Sadece 8-22 Nisan arasında Defterdarlığımız, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaptığı vergi denetimlerinde 32 kayıtsız iş yeri tespit etmiş. Bakıyorsunuz, ruhsatsız çalışıyor, vergi dairesinde mükellef kaydı hiç yaptırmıyor. Böylece işçisinin SGK'sini de ödemiyor ama başkasına ait pos cihazı kullanıyor, yetkili makamların iznine bağlı ürünü izinsiz satıyor, kaçak cep telefonu satıyor. Yasalara uymayanların iş yerlerini gerekirse mühürleyelim ki ibretialem olsun. Devletin kurduğu, koyduğu kuralları uygulamalıyız. Elektrikte de kayıp kaçak oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olması kabul edilemez. İlgili kurumlar koordineli olarak çalışsın ve birbirlerinden destek alsın. Yaklaşık iki ay sonra tekrar toplantı yapacağız. Eğer bu sürede görevlerini yapmayan kurum ya da personel olursa onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Batman kayıt dışı ekonomi

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