Batman'da kaza: 6 özel harekat polisi yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde oparasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan araç, sürücüsünün kontorülnden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu, 6 özel harekat polisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, yaralı polisler için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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