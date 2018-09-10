Batman'da kaza: 6 özel harekat polisi yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde oparasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan araç, sürücüsünün kontorülnden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu, 6 özel harekat polisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, yaralı polisler için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

