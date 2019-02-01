Batman'da kaza: 7'si aynı aileden 10 kişi yaralı

HASANKEYF (Batman), (DHA) - BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce otomobile ardından başka kamyonete çarptı. Kazada 7'si aynı aileden 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Hasankeyf ilçesi Suçeken köyü mevkisinde meydana geldi. Köksel Öztunç yönetimindeki 34 JL 0960 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BNE 185 plakalı otomobile ve 06 ABB 437 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Köksel Öztünç ile otomobilde bulunan Ramazan, Yasemin, Ayşe Şebin, Mira, Hüsniye, Bahar ve Hamdiye Torlak'la 06 ABB 437 plakalı kamyonetteki Süleyman Sağır ve Abdullah Sağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 10 yaralıyı kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedaviye alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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