Batman'da kimlik kontrolü yapan bekçi ile ağabeyi vuruldu

Batman'da kimlik kontrolü sırasında bekçilere tabanca ile ateş açıldı. Olayda bir bekçi ile olay sırasında yanında bulunan ağabeyi, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Petrol İlkokulu önünde gece devriyesi yapan Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, çevreye rahatsızlık veren bir gurubu durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada bekçilere mukavemet gösteren bir kişi, tabanca ile bekçilerin üzerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği bekçi Bayram Kara (26) ile o sırada yanında bulunan ağabeyi Ramazan Kara (29) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan bekçi Kara ile ağabeyi Ramazan Kara tedavi altına alındı.

Ağabey Kara'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için çevrede operasyon başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

